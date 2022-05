Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt und von der Redaktion empfohlen wird. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt und von der Redaktion empfohlen wird. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Externer Inhalt Zur Datenschutzerklärung

Doch gerade als man beim RTL-Talk befürchtete, Scholz würde sich wie bei seinen anderen Fernsehauftritten seit Beginn des Ukrainekriegs in seinem berüchtigten selbstbeschwörerischen Rhetorik-Yoga ergehen, passierte etwas Überraschendes: Er sprach. Er antwortete. Er interagierte. Oder er versuchte es zumindest. Was war geschehen? Was hatte sich da gelöst? Oder lag es an der ungewöhnlichen Gesprächssituation jenseits aller bekannten Talk-Formate?

Mit RTL und Scholz schienen sich an diesem Donnerstag zwei zu finden, die einander nötig haben. Der Privatsender soll ja laut Management schon seit letztem Jahr ein »journalistisches Powerhouse« sein, doch trotz aller Ankündigungen, Umbauten und Journalisten-Einkäufe ist ein neues publizistisches Profil bislang nicht zu erkennen. RTL ist noch immer ein Rummelplatz bunter Ablenkungen und menschlicher Nöte – aber das ist ja vielleicht gar nicht so der falsche Ort für einen Kanzler, der seine Politik endlich zu den Leuten bringen muss.

Deshalb lautete das RTL-Programm am Donnerstag: Erst »Bauer sucht Frau«, dann »Kanzler sucht Volk«.

Und man muss den Verantwortlichen des Senders ein Kompliment dafür machen, wie sie es für den Kanzlerbesuch schafften, die Lebenssituationen von Menschen, die sonst zum Beispiel bei »stern-TV« verhandelt werden, vor den größeren Zusammenhang des Ukrainekriegs zu stellen, ohne dass das rührselig oder gar zynisch wirkte. Am Anfang präsentierte Pinar Atalay eine von RTL in Auftrag gegebene Forsa-Studie, laut derer 68 Prozent der Befragten angaben, dass Scholz seine Politik nicht genug erklärte. Nun hatte er Gelegenheit dazu, das Erklären im direkten Austausch mit den »Bürgerinnen und Bürgern« zu tun, von denen er bei seinen Talkshowauftritten immer so feierlich und folgenlos redete. Das war eine Flucht nach vor vorne aus der Komfortzone seiner Medien-Solos, bei denen Scholz sonst immer alles unter Kotnrolle hat.

Vier Menschen, vier Meinungen Da war ein Stahlwerk-Arbeiter aus Eisenhüttenstadt, der in der Freizeit ein schweres Motorrad fährt und sich nun fragte, wo er bei all den Embargos Brennstoff für Hochofen und Bike herbekommen sollte und der außerdem von seiner Angst sprach, dass durch Waffenlieferungen der Krieg noch weiter eskalieren könnte. Da war die gebürtige Ukrainerin, für die das Embargo gar nicht weit genug gehen kann und die im Gegensatz zum Stahlwerker erst recht wissen wollte, wo denn nun die angekündigten schweren Waffen für die Ukraine blieben. Da war die allein erziehende vierfache Mutter, die nicht wusste, wie sie angesichts der steigenden Preise durch das Jahr kommen soll. Und da war schließlich der Versicherungsvertreter, der sich darum sorgte, wie denn all die versprochenen Geschenke an Leute wie eben die allein erziehende Mutter finanziert werden sollen.

Vier Menschen, vier Meinungen, und der Kanzler mittendrin: Für Fluchten ins Abstrakte, für das Aufsagen von Beschwichtigungsformeln war da kein Platz. Nicht dass es Scholz damit nicht immer wieder versuchte, aber Pinar Atalay baute sich stets rigoros als Anwältin neben die Sprechenden auf und hakte in derem Sinne nach.