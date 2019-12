Fernsehsatire mit Olli Dittrich "Schlimm, aber auch beeindruckend"

Mit der Traurigkeit der keck gemeinten Ponyföhnwelle in der Moderatorenfrisur fängt es an, geht weiter mit naturgetreu deprimierenden Schnittbildern von laulüftig schwankendem Pampasgras - und endet beim floskelseligen Rapportierstil der natürlich jungweiblichen Social-Media-Beauftragten: "Frust", Olli Dittrichs diesjährige TV-Format-Satire, formt alle diese leicht zu übersehenden, aber so fürchterlich typischen Elemente jedes sich seriös-reportagig gebenden Promimagazins so lebensecht nach, dass man sich beim Zuschauen wieder köstlich amüsiert, aber auch direkt schwermütig wird.

Was auch daran liegt, dass "Frust" sich den Verlierern und Sturzpiloten widmet. Der früher mal gefeierte Tierfilmer Andreas Baesecke, Erfolgsautor von Büchern wie "Und ewig wühlt der Wombat" und "Faszination Elch", muss sich jetzt als Alpakapfleger verdingen, weil aufflog, dass sein spektakulär entdecktes Polarzebra wie auch die Luftqualle komplett erdachte Kreaturen sind, von ihm mit marginalen Photoshop-Kenntnissen zusammengeschludert.

Für die Offstimme des kleinen Filmchens, in dem Dittrich den gräulich gestimmten, reuevoll verhärmten Baesecke spielt, steht der Tierfälscher in einer Skandalreihe mit den Hitler-Tagebüchern und Claas Relotius, und genau dieser scheinbar allwissende, in einem Nebensatz mal eben weltenrichtende Duktus derartiger Scheinporträts ist perfekt getroffen.

Baesecke kennt man schon aus Dittrichs Talkshow-Hoppnahme von 2014, auch der rastagezopfte Musiker Platzhirsch saß damals mit in der Runde und sprach über seinen aktuellen Sommerhit "Chillin' con Carne". Nun berichtet "Frust" über seinen anschließenden Absturz, und tatsächlich stellt sich dabei beim Anschauen erst ein kleiner Wiedererkennungsschreck ein, nach dem man sich kurz erinnern muss, dass man Platzhirsch zwar kennt, er aber trotzdem nicht real ist.

Von der Fernsehrealität kaum zu unterscheiden

Dittrichs selbst geschaffenes Panoptikum alternativer Fernsehfiguren wird so mit jeder neuen Adaption immer echter und dichter, er nutzt Charaktere nicht für den einmaligen Effekt, sondern begleitet sie wirklich, lässt sie altern und im Off weiterleben, seine Kunst ist die betreute Persiflage. Vielleicht darf ja auch Butsche Roni irgendwann noch mal auftreten, die abgehalfterte Boxlegende mit der Lockenglocke wie aus der Schauma-Werbung, die sich vergeblich bemüht, ihre Sportinnovation "Sitzboxen" als olympische Disziplin anerkennen zu lassen.

Natürlich ist es hochgradig albern, wenn Butsche auf seinem Bürorollstuhl durch den Ring saust. Genauso wie die Behauptung, die Bezeichnung Wi-Fi erinnere an den Sinsheimer Kabelfabrikantenspross Winfried Fischer, der Ende des 19. Jahrhunderts das WLAN erfand, als unerkanntes Genie starb und nun für die Historienschmonzette "Fischers Netz" aus der geschichtlichen Ramschkiste gezogen wird.

Dittrich spielt ihn mit der präzisen, auf Bonmots getrimmten Holzschnitthaftigkeit dieser Filme. "Schlimm, aber auch beeindruckend", findet der Föhnwellenmoderator. Und die Melancholie, mit der er seine Moderationskartenecken umklammert, hallt noch länger nach.

"Frust - Das Magazin" läuft am 19. Dezember um 23.45 Uhr im Ersten und ist bereits in der Mediathek verfügbar.