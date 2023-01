Martin, Short und Gomez spielten schon in der ersten Staffel der Hulu-Serie drei Nachbarn, die in ihrem Apartmentgebäude in New York den Mord an einem weiteren Hausbewohner aufklären wollen. Im vergangenen Sommer wurde bekannt, dass auch Rudd (»Ant-Man«), der Ende der zweiten Staffel einen Cameo-Auftritt in der Serie hatte, für die neuen Folgen in Staffel drei zurückkehren werde.

Ob Streep als Gaststar oder festes Ensemblemitglied auftreten werde, gaben die Serienmacher noch nicht bekannt. »Only Murders in the Building« ist in Deutschland bei Disney+ zu sehen.