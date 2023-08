Insofern war es eine passende Würdigung zum 75. Geburtstag, den der Komiker am 22. Juli feierte, dass der WDR ankündigte, die »Otto Shows« in voller Länge zu wiederholen und sie wieder in die Mediathek einzustellen. Hier die erste Sendung aus dem Jahre 1973, dies die zweite »Otto Show« von 1974. Insgesamt sollen neun Folgen gezeigt werden.