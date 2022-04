Wie ein Fragezeichen hängt das hölzerne Kreuz an der Wand, und verzweifelt wendet sich Rinderzüchterin Cecilia nach einem gescheiterten Versuch des Gebets an ihren Mann Royal: »Was soll ich Gott denn sagen?« Selbst für die tiefgläubige Frau hat die Welt durch schreckliche Unglücke einen Riss bekommen: Die Schwiegertochter spurlos verschwunden, der Sohn bei einer Schlägerei zum Mörder geworden, und der gierige Nachbar will sich ein Stück ihres Landes einverleiben.

Klingt bis hierher wie ein klassischer Western, wo es oft um Schicksalsbewältigung im Angesicht einer übermächtigen Natur und den Ordnungscharakter der modernen Zivilisation geht – also um den amerikanischen Gründungsmythos an sich.

Allerdings spielt »Outer Range« nicht im 19. Jahrhundert, sondern im Jetzt, und Cecilia ahnt noch nicht, was Royal und mit ihm der Zuschauer schon gesehen, aber nicht begriffen hat: Auf einer Weide der Abbotts gähnt ein riesiges, kreisrundes Loch. Unerklärlich, gähnend, anscheinend endlos tief. Steht es in Zusammenhang mit den merkwürdigen Ereignissen der letzten Zeit? Da stand ein Bison mit zwei Pfeilen in der Flanke wie hingezaubert auf der Wiese. Und ein Bergmassiv verschwand für einige Minuten, es war einfach nicht mehr zu sehen.

Bild vergrößern Kampf um die Tradition: Royal Abbott mit seinen Söhnen Foto: Richard Foreman Jr. SMPSP / Richard Foreman / Amazon

Klingt mehr nach »Twin Peaks« als nach »12 Uhr mittags«, und tatsächlich ist »Outer Range« ein erstaunlicher Mix aus Genres, die eigentlich nicht zusammenzupassen scheinen. Gerade dadurch aber kommentiert diese Serie unsere atemlose, unüberschaubar zerklüftete Gegenwart so treffend. Wenn sich Krisen überlagern und als sicher geglaubte Wahrheiten auflösen – warum sollte sich dann mitten in Wyoming nicht auch ein Riss im Raum-Zeit-Kontinuum auftun? Für Josh Brolin jedenfalls ist das kein unbekanntes Terrain. 2008 wurde er in Deutschland mit dem Neo-Western »No Country for Old Men« berühmt, der Film der Coen-Brüder ging auch nicht gerade zimperlich mit den alten Western-Mythen um. Nach gut zehn Jahren in einem Karrieretief markiert »Outer Range« nun die triumphale Rückkehr von Brolin zu alter Form.

Er ist hier nicht nur Hauptdarsteller, sondern auch ausführender Produzent (im Team mit Brad Pitt), und die Inbrunst, mit der er den knorrigen Royal Abbott gibt – nach außen harter und selbstsicherer Patriarch, innerlich zutiefst verunsichert – wirkt so, als habe er all die Jahre auf diese Rolle gewartet.

In »No Country for Old Men« trat das unnachgiebige Schicksal in der Person des sadistischen Killers Anton Chigurh auf. In »Outer Range« wird dem Figurenpersonal noch unnachgiebiger der Boden unter den Füßen weggezogen. Royal versucht mit aller Kraft, seine Familie und die Tradition zusammenzuhalten, aber Fliehkräfte, über die er keine Macht hat, erhöhen die Friktionen unablässig.

Dass die Frau seines Sohnes Perry (Tom Pelphrey) auf unerklärliche Weise einfach verschwand, stellte die Familie schon auf eine harte Probe. Jetzt muss Royal Perry zusätzlich vor dem Gefängnis bewahren, denn bei einer Schlägerei hat der versehentlich den Sohn des Nachbarn Wayne Tillerson (Will Patton) erschlagen, mit dem er ohnehin auf Kriegsfuß steht. Aber wenn man schon ein mysteriöses Loch auf seinem Land hat – warum es dann nicht zur Entsorgung einer Leiche nutzen? Allerdings liegt der Körper einige Tage später doch im Wald, wer soll das verstehen? Und was will eigentlich die geheimnisvolle junge Frau Autum (Imogen Poots) wirklich, die seit Kurzem auf Royals Weide zeltet und sich als Dichterin ausgibt?

Bild vergrößern Cecilia (Lili Taylor) und ihre Familie sind schwer angeschlagen Foto: Richard Foreman / Amazon