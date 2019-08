RTL-Kuppelshow "Paradise Hotel" Es ist unaushaltbar

Der Mensch ist dem Menschen ein Wolf. Davon hat man schon gehört, aber irgendwie anders. "Ich bin immer auf der Jagd, darum ist mein Spitzname auch Wolf", sagt Germain, "mal sehen, wen ich erlegen kann". Oder heißt es doch "ein Löwe"? "Wir Männer haben Löweninstinkte", sagt Elyas, "wir wollen jagen". Vielleicht dann aber doch nur "ein Bumseotter": "Linda würde ich so bumsen. Die macht alles mit", sagt Aaron, und Linda sagt. "An meinem Körper liebe ich meine Titten und meinen Arsch, damit mache ich die Männer verrückt. Mein Traummann sollte rasiert sein, auch untenrum."

Ja, es ist schon wieder DIESE Art von Sendung.

"Paradise Hotel" wirkt wie ein vergorener, hastig umgelabelter Abklatsch von "Love Island", die ursprüngliche US-Version lief allerdings schon zwei Jahre vor der Erstausstrahlung der ersten britischen "Celebrity Love Island"-Urvariante: Singles, die permanent Willigkeitserklärungen abgeben, werden in eine Unterkunft an fernen Gestaden verfrachtet und müssen sich immer wieder neu verpaaren, idealerweise auch im körperlichen Sinn, um nicht rauszufliegen, ständig wird neues Menschenmaterial nachgeschossen. "Paradise Hotel" ist dabei tatsächlich noch ordinärer, noch greller, noch verzweifelter geraten, ein Keller unter dem Keller, man staunt, was statisch alles möglich ist. 20.000 Euro kann man am Ende gewinnen. "Welche Liebe ist echt?", fragt die Offstimme, und man möchte schon nach einer Minute lösen, weil man die Antwort kennt, aber eigentlich kennen die ja alle.

"Ein supercrazy Typ und übertrieben humorvoll"

Die erste Folge lief am Dienstag auf RTL nach dem "Sommerhaus der Stars", quasi als Gnadenstoß für alle, die danach noch nicht komplett fertig mit der Welt und den Menschen waren. Die restlichen Folgen sind allerdings auf die Streamingseite TV Now ausgelagert, wo wöchentlich eine neue Episode freigeschaltet wird.

Beule in der Hose, Escort-Geständnis, erstes Doppeldate - und ein Gast findet das #ParadiseHotel im wahrsten Sinne des Wortes "zum Kotzen": Das große Abenteuerfeeling um oder startet heute um 22:15 bei uns ️ Und: direkt im Anschluss Folge 2 @TVNOW gucken ... pic.twitter.com/0LlBOoCc6Y — RTL (@RTLde) August 6, 2019

Die männlichen Kandidaten scheinen, das wird schon nach ihren Vorstellungseinspielern klar, allesamt stramme Absolventen von Kollegahs Büffeluniversität zu sein. Aaron, ein Joshua-Kadison-Cosplayer, greift als erstes in den Pool und fragt die anwesenden Frauen flirtend: "Ist das... Chlor?", womit die Konversationstiefe hinreichend ausgelotet wäre. Salvatore kennt, wer Pech hat, schon als Dumpfdater von "Temptation Island", offenbar hat ihn seine gebeutelte Freundin inzwischen endgültig verlassen, das ist die gute Nachricht, an der man sich den Rest der Sendung immer wieder gedanklich aufzurichten versucht. Die "Hotel Paradise"-Frauen scheinen ihn dort leider nicht gesehen zu haben, sie finden ihn "süß", ein paar mögen auch Mario, der über sich sagt, er sei "ein supercrazy Typ und übertrieben humorvoll".

TVNOW Das sind die Kandidaten (v.l.): Aaron, Kevin, Salvatore, Mario und Germain

Das schlimmste formelle Detail von "Paradise Hotel" sind die immer wieder ins Hotelgeschehen geschnittenen Einzelbefragungen der Kandidaten, bei denen sie links vor schlimmbunten Cocktailkarten-Verlaufshintergrund als Talking Head zu sehen sind, während rechts sinnlos pantomimische Filmchen von ihnen oder anderen Hotelbewohnern laufen, die das inhaltlich ohnehin recht grobmaschig Gesagte noch einmal trottelgestisch untermalen. Sagt links jemand: "Ich weiß nicht, was auf mich zukommt", sieht man ihn rechts schulterzuckend und mit Ratlosgesicht - als hätte jemand in Samy Molchos Ausschusstonne gewühlt.

Sie sagt "Nein." Er sagt: "Wieso?"

Aber es geht hier ja wahrlich nicht ums Reden, schnell werden die gemeinsamen Nachtlager zugeteilt. Aaron und Jacqueline steigen ins gemeinsame Bett, er macht dabei Geräusche und Fratzen, als gleite er in sehr heißes Badewasser und will dann mit der rhetorischen Finesse eines Gurkenhobelverramschers baldigen Vollzug herbeiverhandeln: "Ich muss zubeißen." Blitzschnell wird klar: Sie flirtete zuvor mit ihm, aber sie will gerade keinen Sex, sie sagt das klarestmöglich, es gibt keinen Interpretationsspielraum. Was dann folgt, sind die unangenehmsten Momente, die man seit Langem im Trash-TV sah (und ja, da sind die Wendler-Laura-Fummelplots aus dem "Sommerhaus der Stars" schon eingerechnet): sexuelle Belästigung, aber als Fernsehunterhaltung.

Sie sagt "Nein", er sagt: "Wieso?" Sie sagt noch mal "Nein", dann noch mal, und noch mal, und er sagt: "Ich schwör, ich geb gleich auf, aber dann hast du keine Chance mehr." Dieses ständige Bedrängen, Betatschen und -quatschen nennt Aaron: "Ich habe versucht, sie zu knacken." Als das nicht klappt, wertet er Jacqueline am nächsten Tag vor den anderen ab: Sie habe ihn "enttäuscht": "Jacqueline hatte das Image: fuckable. Aber sie ist nicht fuckable."

Nicht im Geringsten lustig

Auch bei Kevin und Linda ist nichts passiert, weil er krank ist und sich permanent übergeben musste. Sie lag derweil im Bett und lauschte seinem gurgeligen Würgen im Bad, das echot beim Zuschauen wohlige Erinnerungen an die schöne Uwe-Boll-Klamotte "Das erste Semester" mit Christian Kahrmann und Tana Schanzara, in der ein Date ganz ähnlich verläuft, und Linda haut einen Lifehack raus, den man sich merken sollte: "Kotzen ist so No-go."

TVNOW Das sind die Kandidatinnen (v.l.): Nessa, Jacqueline, Miriam, Vanessa, Stephanie und Linda

Leider ist "Paradise Hotel" nicht im Geringsten lustig, sondern unaushaltbar. Weil man auf einen relativierend-ironisierenden Kommentar aus dem Off verzichtet, das Mindestmaß an Leitplanke, bleiben hier Sätze einfach so stehen, als hätten sie eine Berechtigung. Sätze wie "Ein Mann sollte das Alphatier sein, eine Frau sollte auf jeden Fall gehorchen" und "Man sollte sich schon unterordnen in einer Beziehung, als Frau". Das sagen die Männer im Haus, und ein Teil der Frauen stimmt ihnen direkt zu. Aber Jacqueline findet Sex gegen Geld ja auch nur okay, wenn das ein Mann macht: "Als Frau find ich das schon wieder assi."

Man muss sich dieses dystopische Daten also wirklich nicht weiter anschauen, nachdem man schon in der ersten Folge alle Tattoos der Teilnehmer ausgelesen hat. Auf Marios Bizeps steht "Wer will der kann", auf Elyas Bauch: "Ich küsse den Boden auf dem du läufst Mami". Vielleicht gibt es ja wirklich einen Markt für ein Tätowierstudio, das ausschließlich fehlende Kommas und andere Interpunktions-Lässlichkeiten in bestehenden Tattoos korrigiert, Arbeitstitel "Stichpunkt". Hiermit sind alle Rechte darauf angemeldet.