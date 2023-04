»Ich bin überglücklich, zu meiner Star-Trek-Familie und zu der Rolle, die ich so lange geliebt habe, zurückzukehren«, wird Michelle Yeoh zitiert. »Section 31 liegt mir sehr am Herzen, denn die Rolle als Phillipa spielte ich bereits, als das neue goldene Zeitalter von Star Trek begann, und zu sehen, dass sie endlich ihren Moment bekommt, ist ein wahr gewordener Traum.«

Die Schauspielerin selbst hat seit ihrem ersten Auftritt als Phillipa Georgiou erheblich an öffentlichem Profil hinzugewonnen. Für ihre Rolle in dem Spielfilm »Everything Everywhere All At Once« wurde sie bei der Oscar-Verleihung am 12. März mit dem Preis als beste Hauptdarstellerin bedacht. Die in Malaysia als Tochter chinesischer Einwanderer geborene Schauspielerin ist die erste Preisträgerin asiatischer Abstammung in dieser Kategorie.