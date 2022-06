Paramount+ ist eine Tochter des Medienriesen Paramount, der in Deutschland schon die Sender Nick, MTV und Comedy Central betreibt. Den Streamingdienst gibt es bisher etwa in den USA, in Kanada, in Australien und von Mittwoch an auch in Großbritannien. Für die Werbekampagne zum britischen Start hat man die Schauspielerin Uma Thurman verpflichtet. Außerhalb der Vereinigten Staaten bietet Paramount+ fast 9000 Stunden Inhalte – von Kindersendungen über Realityshows, Kinofilmen und Eigenproduktionen bis hin zu Serien, Dramen und Sitcoms von CBS und Showtime. Als Highlights nennt der Dienst »Scream«, »Star Trek: Strange New Worlds«, »PAW Patrol« und »The First Lady«.