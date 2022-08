Jan Schulte-Kellinghaus ist Programmchef beim RBB und gilt als geeignet – er steht allerdings in der Kritik, weil er als Teil der Geschäftsleitung auch einen Bonus kassiert hat. Beim hartnäckigen Nachfragen der Journalistin Sarah Oswald in der RBB-»Abendschau« am 9. August (»Und Sie haben von all dem nichts mitbekommen?«) geriet der studierte Jurist in Erklärungsnot. Er gehört zu Schlesingers Team, intern wurde auch schon sein Rücktritt gefordert.