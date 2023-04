Es war eine der erfolgreichsten deutschen Serien bei Netflix: Gleich drei Staffeln plus ein 90-minütiges Spin-off gab der US-Streamingdienst von der Comedy »How to Sell Drugs Online (Fast)« in Auftrag. Eigentlich sollte die verantwortliche Produktionsfirma bildundtonfabrik mit »Pauline« eine weitere Serie für junge Erwachsene für Netflix produzieren, aber kurz vor Dreh nahm der Streamer von dem Projekt Abstand. Angeblich passte es nicht mehr zur strategischen Ausrichtung.