Reusse stammte aus Teltow. Nach einem Studium an der Babelsberger Filmhochschule spielte er an verschiedenen Theatern der DDR. 1970 wurde er festes Ensemblemitglied am Deutschen Theater in Berlin. Er spielte etwa den Claudio in Shakespeares »Maß für Maß«, Lord Grey in »Richard III.« oder Glimkin in Gorkis »Falscher Münze«.