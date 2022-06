Vielen Zuschauern ist Hall als Charakterdarsteller allerdings eher in Nebenrollen im Gedächtnis geblieben: so zum Beispiel mit seinen Gastauftritten in der Serie »Seinfeld«, wo er nur in zwei Episoden zu sehen war. Er spielte dort in der 22. Folge aus dem Jahr 1991 den Detektiv Joe Bookman, der in einer Bibliothek ein langes verschollenes Buch aufspürt. Für das Finale der Serie wurde Hall noch einmal zurückgeholt. Kein anderer Schauspieler habe ihn jemals so zum Lachen gebracht wie Hall, so »Seinfeld«-Autor Larry David.

Hall hinterlässt seine Frau, vier Töchter, vier Enkelkinder und seinen Bruder.