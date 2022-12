Das ist jetzt leider auch so bei Gregorowicz' tatsächlicher Abschiedsfolge, die den Ermittler ins Braunkohlerevier in der Lausitz führt, wo die Menschen so abwicklungsreif sind wie er selbst. Ausgemusterte Bagger und Förderbänder rosten in der aufgerissenen Landschaft herum, und im örtlichen Gasthof hocken Menschen, die ebenfalls nicht mehr richtig in Betrieb sind.