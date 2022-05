Erklär uns bitte mal jemand, weshalb man Kriminalpolizistin werden will. Sich Tag und Nacht mit Verbrechern zu beschäftigen, kann es doch nicht sein. Das findet jedenfalls die Schülerin, die sich am Anfang des »Polizeirufs« zum Infotag bei der Kripo einfindet, um Bessie Eyckhoff (Verena Altenberger) zu löchern. Eyckhoff entgegnet, man sei bei ihrem Job den Opfern ja oft näher als den Tätern, und dass es die ganze Zeit um die komplexesten Beziehungen gehe, die Menschen zueinander haben. Unbefriedigende Antwort.

Aber im Folgenden macht dieser hoch verdichtete, extrem flüssige »Polizeiruf« dann doch eindrücklich klar, was Eyckhoff an ihrer Arbeit fasziniert. Nach dem Mord an einer 16-Jährigen folgen wir mit der Kommissarin einer Handvoll Halbwüchsiger, die wir mit ihren ziemlich ähnlichen blondierten Raspelschnitten und gepiercten Nasen zuerst kaum auseinanderhalten können. Wir sehen ihnen beim Rollerskaten, beim Eislaufen oder beim Skateboarden zu; wie sie Drogen nehmen oder Drogen verkaufen. Keine Ahnung, wer da was mit wem am Laufen hat, und noch viel weniger ahnt oder weiß man, wer Opfer und wer Täter sein könnte.

Das ist auch erst einmal egal, weil es so viel zu sehen und zu hören gibt. Gerade das mit dem Hören ist wichtig: Wo es in anderen Sonntagskrimis inzwischen Standard ist, am Ende einen geschmackvollen melancholischen Popsong über das traurige Ende zu gießen, um dem Publikum das Denken und Fühlen abzunehmen, da erklingen hier die schönsten und scheußlichsten Tracks, die zu den Charakteren und ihrem Umfeld passen. Billie Eilishs unvermeidliches »Bad Guy« dröhnt beim Pirouettendrehen auf der Eisbahn aus den Boxen, der Trap-Kracher »Deadz« von Migos beim Kiffen in der Jugendbutze, so was eben.

Im Teen-Biotop Einmal hören und sehen wir aber auch eine erwachsene Frau, die mit Rita Oras Radiohit »Let You Love Me« unter den Kopfhörer betrunken in der Küche tanzt. Es ist der Geburtstag ihrer Tochter und das Musikstück offenbar deren Lieblingssong. Die Tochter gilt seit zwei Jahren als vermisst; nun streunt ihre Mutter (Anna Grisebach) zwischen Eisbahn, Skater-Hangout und Bier-Tanke hin und her. Möglicherweise verspricht sie sich davon, unter den Kids Hinweise zu finden, was mit ihrer Tochter passiert sein könnte. Eyckhoff folgt auch ihr durchs unübersichtliche Revier der jungen Wilden. Hat der aktuelle Mord etwas mit dem alten Vermisstenfall zu tun?

Dieser »Polizeiruf« ist über die ersten zwei Drittel eine lange, schlingernde Suchbewegung. Das muss so sein, denn die Handlung führt in eine ganz eigene Teen-Topografie, die man eben als Erwachsener auch im Rückgriff auf die eigene Adoleszenz nicht ganz erfassen kann. Das haben sich die Jugendlichen selbst aufgebaut, Zutritt für Menschen über 18 Jahre verboten. Regie führte der griechische Filmemacher Filippos Tsitos, der für den »Tatort« bereits in den Nullerjahren staunend und tastend schummrige Ecken von München und Hamburg ausgeleuchtet hatte. Tsitos und die Autoren Sebastian Brauneis und Roderick Warich geben nicht vor, genau zu verstehen, was die jungen Leute da in ihrer Welt treiben. Auch Altenberger bleibt Zaungast; das mit den von ihr beschworenen komplexen Beziehungen kriegt sie erst mal nicht aufgeschlüsselt.

Fremdkörper im Pubertätskosmos Es bleibt also kompliziert beim Münchner »Polizeiruf«: Verena Altenberger hat mit ihrer Rolle der Bessie Eyckhoff ja den härtesten Job im Sonntagskrimi-Land. Beständig wechselt das komplette Setting; mal wird das Revier durch einen explosiven Plot zerlegt, mal steigt die Ermittlerin in der Beamtenhierarchie auf, an Kontinuität war der BR-Redaktion bislang nicht gelegen. Aus dem Streifendienst ist Eyckhoff nun beim Morddezernat gelandet, immerhin trifft sie erneut den sehr bajuwarischen Kollegen Eden (Stephan Zinner) aus der Folge, die in München-Sendling spielte. Der ist burschikoser drauf, taugt aber als fester Sidekick – auch diese Kombi verspricht eine komplexe Beziehung, wie sie Eyckhoff schätzt.

