Dies ist ein »Polizeiruf« der komplizierten psychologischen Diagnosen und der schlichten, aber effizienten filmischen Mittel (Buch: Zora Holtfreter, Regie: Ute Wieland). Die Szenen in der ersten Hälfte sind in Blau getaucht, so dass man sich ein bisschen wie in einem Gewässer fühlt, in dem man sich nicht entscheiden kann, ob man noch tiefer tauchen soll, weil man da unten auf etwas stoßen könnte, von dem man lieber nicht wissen will. Das gilt natürlich nicht für Brasch, die schon deshalb auf den Grund der Versehrtheit des anderen hinabzusteigen versucht, damit sie sich nicht mit ihren eigenen Traumata beschäftigen muss.