Rostock-»Polizeiruf« über Geschlechtsidentität »Ich bin Autoschrauber, und ich bin trans Mann«

Der Plot dieses »Polizeirufs« ist konsequent gebaut. Der psychologische Konflikt spiegelt sich in der Krimihandlung: Kaum hat Daniel für seine wahre Identität Ausdruck gefunden, befindet er sich in der Rolle des Schuldigen. Drehbuchautor Benjamin Hessler hat zuvor unter anderem an der risikofreudigen Psychoanalyse-Thrillerserie »Freud« bei Netflix mitgeschrieben, in diesem »Polizeiruf« schickt er nun den trans Mann Daniel in ein Labyrinth aus Fremd- und Selbstwahrnehmung.

Dabei verzichten Hessler und sein Regisseur Dustin Loose (»ZERV - Zeit der Abrechnung« ) auf öffentlich-rechtliche Didaktik. Sie führen ihre Figur nicht pädagogisch produktiv seiner geschlechtlichen Identität zu, sodass Zuschauerinnen und Zuschauer die zentralen Begriffe an die Hand bekommen, um trans Menschen in Familie und Umfeld beim Findungsprozess zu begleiten. Stattdessen zeigen sie ihren Helden Daniel A. als tragisch verstrickte Figur mit psychologischer Fallhöhe.