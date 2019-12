ARD-Sonntagskrimi Der Münchner "Polizeiruf" im Schnellcheck

Das Szenario:

Hammerdicht vom Dax. Die Beamtentruppe um Elisabeth Eyckhoff (Verena Altenberger) soll ein Unternehmen beschatten, das Insiderhandel betreibt, verfällt bei der Observation aber selbst in den Aktienrausch und spekuliert fleißig mit. Eyckhoff wird von internen Ermittlern dazu verdonnert, ihre auffällig spendablen und spirituoisierten Kollegen auszuspionieren. Hoch die Tassen, nieder mit der Solidarität: Während die Polizisten furiose Partys feiern, machen sie sich untereinander fertig.

Der Clou:

Wo bleibt das Menschliche in Zeiten von Micro-Trading und Maschinenkapitalismus? Hier in diesem "Polizeiruf"! Dadurch, dass die Filmemacher die Handlung aus den kalten Rechnerzentren des heutigen Hochfrequenzhandels ins alkoholisch und hormonell augeheizte Biotop der Kleinbürgerbullen verlegen, können sie noch einmal schön die alten Banker-Thriller-Themen Gier und Größenwahn durchspielen.

Das Bild:

Ein Schusswunde aus Nahperspektive, aus der eine Kugel rausgeschnitten wird. Ein schöner Gore-Effekt - der noch schöner wird, weil die cool durchführende ältere Ärztin von der Schauspielerin Gisela Hahn verkörpert wird, unter B-Movie-Fans verehrt für europäischen Edel-Trash wie Enzo Barbonis "Die rechte und die linke Hand des Teufels" oder Jess Francos "Jungfrau unter Kannibalen".

Der Dialog:

"Du klingst so melancholisch", sagt ein Ermittler der Börsenaussicht zu Kommissarin Eyckhoff bei einer späten Recherche auf dem Hotelzimmer. Die antwortet: "Das ist München bei Nacht, das muss man wegschnapsen."

Der Song:

"Cocktails on the Moon" von Botanica. Der kleine Pub-Pop-Song mit Hymnenpotenzial läuft, als einer der Polizisten stockbesoffen aus der Bullenkneipe namens "Zabriskie" stolpert und von der Frau, die ihn eigentlich verführen wollte, auf Stöckelschuhen in seine Wohnung geschleppt wird. So war das mit dem Abschleppen wohl nicht gemeint. Morgens hallt der Song schön süffig im Kater-Bett nach.

Die Bewertung:

8 von 10 Punkten. Hochtourig improvisierter Größenwahn-Thriller aus dem Kleinbürger-Milieu, in dem die Schnäpse schneller geext werden als die Aktien fallen. Obacht bei den extrem schnell vorbei rauschenden Top-Dialogen!

Die Analyse:

"Polizeiruf 110: Die Lüge, die wir Zukunft nennen", Sonntag, 20.15 Uhr, ARD