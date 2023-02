Das Szenario:

Das Coming-out als Krimi. Mitten in seiner Transitionsphase gerät der trans Mann Daniel (Jonathan Perleth) in ein Verbrechen: Nach einem ersten Date, das er im maskulinen Look hat, wird er Zeuge eines Mordes. Doch er kann nicht zur Polizei gehen, da er sich dann als trans Mann outen müsste, wofür er sich noch nicht bereit fühlt. Da Daniel aber mit Lederjacke und blonder Tolle in der Tatnacht in der Disco gesehen wurde, suchen die Kommissarinnen Böwe (Lina Beckmann) und König (Anneke Kim Sarnau) nach ihm. Nur einem befreundeten trans Mann in einer Selbsthilfewerkstatt für Campermobile kann er sich anvertrauen - allen anderen gegenüber nimmt Daniel, der wilde Lederjackentyp, wieder die Rolle der Daniela, der unauffälligen Kindergärtnerin, ein.