Der Clou:

Mitgefühl für eine Mörderin. »Sabine«, so der schöne Titel dieses »Polizeirufs«, ist eine hochambivalente Angelegenheit, denn das Publikum wird über Strecken rigoros in die Perspektive der Täterin gezwungen. Die begeht ihre Bluttaten nicht im Affekt, sondern um Genugtuung zu erfahren. Abel Ferraras Selbstermächtigungsklassiker »Die Frau mit der 45er Magnum« aus dem Jahr 1981 lässt grüßen. Glanzleistung von Heyer, die zuvor in der Rolle einer Pornodarstellerin im Münchner »Tatort« gezeigt hat, wie man riskante Episodenrollen in riskanten Sonntagskrimis souverän absolviert.