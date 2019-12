ARD-Sonntagskrimi Der "Polizeiruf" mit Maria Simon im Schnellcheck

Das Szenario:

Lobbyisten, die über saubere Kernenergie dozieren. Reporter, die sich bei Recherchen über diese saubere Kernenergie in Lebensgefahr begeben: Das deutsch-polnische Ermittlerduo Olga Lenski (Maria Simon) und Adam Raczek (Lucas Gregorowicz) wird mit der Atomkraftdebatte konfrontiert, die im europäischen Ausland sehr viel erbitterter geführt wird als in Deutschland, wo der Atomausstieg beschlossene Sache ist. Eine deutsche Investigativjournalistin wurde ermordet, während sie zu den Planungen eines AKW recherchierte, dessen Bau gegen die Bedenken von Umweltschützern vor Gericht durchgesetzt werden soll. Der Vater des Opfers, ebenfalls Journalist, unterstützt die beiden Ermittler bei ihren Untersuchungen.

Der Clou:

Presse und Polizei arbeiten Hand in Hand - Halleluja! In anderen Fernsehkrimis ist der Journalist ja meist der natürliche Feind der Ermittler, siehe den letzten "Tatort" aus Luzern. In diesem "Polizeiruf" aber, der zu jeweils einem Drittel Gerichtsdrama, Korruptionskrimi und Reporterthriller ist, kommt der Presseheini bei allerlei rasselnder Einsamer-Wolf-Rhetorik ganz gut weg.

Das Bild:

Grün, so weit das Auge reicht, ein sich durch die Landschaft schlängelnder Bach, Vogelgezwitscher, Bienensummen und Froschquaken von allen Seiten. "Wow, hier soll das große Teil nun hingebaut werden", sagt Kommissarin Lenski, als sie an dem unberührten Fleck Natur, wo das Atomkraftwerk gebaut werden soll, eine ehemalige Umweltaktivistin trifft, die nun für die Energiewirtschaft arbeitet. Die versucht, Öko Lenski nun vergeblich von der Idee eines "grünen Atomkraftwerks" zu überzeugen.

Der Dialog:

"Gorleben, Neckarwestheim, Sie waren überall ganz vorne mit dabei. Weshalb haben Sie dann die Seiten gewechselt?", fragt Kommissarin Lenski die Lobbyistin. Antwort: "Ich habe nicht die Seiten gewechselt, ich habe festgestellt, dass es nichts bringt. Wenn ich mich an ein Gleis kette, kommt der Müll trotzdem in Gorleben an. Jetzt, als Beraterin, habe ich die Möglichkeit, von Grund auf mitzubestimmen, was wo neu gebaut wird."

Der Song:

"Bach Cello Suite Nr. 1". Die ehrgeizige Frau des Richters malt live am Cello diese bildungsbürgerliche Klangtapete. Die Frau übt fürs Warschauer Symphonieorchester, der Richter muss bei all dem Sägen und Surren daheim darüber nachdenken, wie er mit den Einschüchterungsversuchen durch die Kernenergielobby umgeht.

Die Bewertung:

6 von 10 Punkten. Okay, Gut und Böse sind hier schnell erkannt, trotzdem hält der Krimi über grüne oder weniger grüne Atomkraft einige interessante Wendungen parat.

"Polizeiruf 110: Tod einer Journalistin", Sonntag, 20.15 Uhr, ARD