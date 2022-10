In der Asche eines der Feuer wird am nächsten Morgen allerdings eine echte Frauenleiche gefunden. Wie sich bei der Obduktion herausstellt, wurde der Kopf mit einer Schädelschraube zerquetscht, so, als hätten sich Inquisitoren des Mittelalters an dem Opfer vergangen. Auf den Dachböden horten die Bewohner der Gegend historische Folterutensilien aller Art.

Die aus Magdeburg angereiste Kommissarin Doreen Brasch (Claudia Michelsen) findet bei ihren Untersuchungen einen Ort vor, in dem man sich mit der Moderne offenbar schwertut. Die Männer sitzen beleidigt in der Kneipe, weil die Frauen daheim ihnen nicht mehr die Leberwurstbrote schmieren, und die Frauen suchen die Selbstermächtigung in den Riten und Gesängen der alten Kräuterdamen, die einst den Sagen nach am Brocken ihre Tinkturen brauten und Mantras sangen. Haben die Männer tatsächlich die alten Folterwerkzeuge rausgeholt, weil sie mit dem Aufbegehren der Frauen nicht klarkommen?