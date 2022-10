In unserer Kritik schrieben wir: »Ist der ›Polizeiruf‹, der am Vorabend des 31. Oktobers läuft, bei all dem Folterwerkzeug, das er auffährt, eigentlich auch ein bisschen gruselig? Geht so. Das ist keine richtige Horrorshow, sondern Halloween für ein mäßig wokes, moderat spirituelles Publikum.«