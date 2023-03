Die Wortgefechte funkeln nicht, und das sollen sie wohl auch nicht. Die Stärke dieses »Polizeirufs« (Regie: Barbara Ott) liegt darin, wie er die Menschen in ein Verhältnis zueinander setzt und wie er dieses Verhältnis im Setting spiegelt. Das ist der perfekte Rahmen für Michelsens Kommissarin Brasch, die sich nach den krawalligen Abgängen etlicher männlicher Sidekicks nun allein durchschlagen muss und am besten ist, wenn sie komplett in ihrer Umgebung und den in dieser Umgebung liegenden Risiken aufgeht. Einsamkeits-Exzess ist wohl das Wort dafür.

Jan Braren, Drehbuchautor des neuen »Polizeirufs«, hatte so einen Einsamkeits-Exzess schon sehr gut für die Weihnachten 2021 ausgestrahlte Folge »Der Verurteilte« erdacht, in dem die Kommissarin nach dem Wodka-Absturz in einen Sadismus-Abgrund rutschte. Dieser Sadismus-Abgrund klafft diesmal sogar noch tiefer, er lässt uns am Ende schaudern.