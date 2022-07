Das Szenario:

Von Psycho zu Psycho. Seit Doreen Brasch (Claudia Michelsen) von einem sadistischen Pärchen in deren Eigenheimkeller gequält wurde, leidet sie unter Flashbacks. Ausgerechnet jetzt soll sie in dem Fall eines jungen Mannes (Eloi Christ) ermitteln, der anscheinend aus heiterem Himmel in einem Zugabteil einen Mitreisenden mit dem Nothammer erschlagen hat. Die Sache scheint klar, die Staatsanwaltschaft will den Fall abschließen. Aber die versehrte Kommissarin erkennt in ihrem Gegenüber die versehrte Seele, die offenbar durch Ereignisse in der frühen Kindheit in die Tat getrieben wurde.