ARD-Sonntagskrimi Der Magdeburg-"Polizeiruf" im Schnellcheck

Das Szenario:

Zwei zerstrittene Sheriffs, ein mörderisches Dorf, keine Leiche: Kommissarin Brasch (Claudia Michelsen) und Kollege Köhler (Matthias Matschke) werden in eine kleine Ortschaft bei Magdeburg gerufen, in der ein Auto mit blutverschmiertem Kofferraum gefunden wird. Das Blut wird als das eines Zugezogenen identifiziert, der für Ehebruch und Zwietracht zwischen den Dorfbewohnern verantwortlich war. Aber wo ist die Leiche?

Der Clou:

Das desaströse Treiben des mutmaßlichen Mordopfers wird in kurzen Rückblenden und aus verschiedenen Perspektiven gezeigt. Der ominöse Fremde ist ein Typ, der sich beim zukünftigen Schwiegervater durchschnorrte, der den Bäckermeister in den Ruin trieb und sich an die Ehefrau des Werkstattbesitzers ranmachte. Sehnsüchte, die missbraucht wurden, Hilflosigkeit, die ausgenutzt wurde: Es entsteht ein Gefühlsmosaik, das vor Panoramabildern und Gewaltimpressionen wie aus einem Western in Szene gesetzt wird.

Das Bild:

In der Backschale wird Mehl, Hefe, Wasser und Salz zum Brotteig gemixt. Der Bäcker sagt mit melancholischem Blick in die Schale zur Kommissarin: "Hier soll immer alles bleiben wie es ist." Doch als der Fremde kam, wurde alles anders.

Der Dialog:

Kommissar: "Ist es üblich, dass Physiotherapeutinnen ihren Patienten nachts um zwölf anrufen?" Physiotherapeutin: "Joar, das kann schon mal passieren." Kommissar: "Ist das eine Kassenleistung?" Der entlarvende Dialog wird geführt, nachdem sich herausgestellt hat, dass die Frau des Werkstattbesitzers offenbar in der angeschlossenen Physiopraxis eine Affäre mit dem Zugezogenen hatte.

Der Song:

"(You Gotta) Fight For Your Right (To Party)" von den Beastie Boys. Der Party-Crasher-Klassiker läuft im Autoradio, als zwei zwielichtige Gestalten auf der Suche nach dem Fremden in das verpennte Dorf einfallen.

Die Bewertung:

6 von 10 Punkten. Sehnsucht, Neid und Mordfantasien vor brütenden Landschaften und in schlafenden Straßen - doch trotz des stilvollen Western-Settings geht dieser letzte Magdeburger "Polizeiruf" mit Matthias Matschke als Kommissar Köhler nicht ganz auf.

Die Analyse:

"Polizeiruf 110: Mörderische Dorfgemeinschaft", Sonntag, 20.15 Uhr, ARD