Das Bild:

Was vom Kindergeburtstag übrigblieb: eine halbvolle Fanta-Flasche auf dem Tisch, ein einzelner Buchstaben-Luftballon an der Zimmerdecke, Tortenkrümel auf dem Couchtisch. Am Anfang feiert das Heimkind Geburtstag, zurückbleiben die Reste eines kurzen Glücks.

Der Dialog:

An einem kleinen Anleger an der Elbe wird das Fahrrad des vermissten Jungen aus dem Wasser gezogen, vom Kind selbst keine Spur. Dann dieser Schlagabtausch zwischen der Kommissarin und einer altklugen Kollegin in Leuchtweste.