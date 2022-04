Das Szenario: Frust schieben und fremdvögeln. Nach dem Mord an einer alleinerziehenden Mutter werden Kommissarin König (Anneke Kim Sarnau) und ihre Kollegin Böwe (Lina Beckmann) im Eigenheimumfeld des Opfers mit zweierlei würdelosen Typen Mann konfrontiert: Der eine fühlt sich von seinen familiären Pflichten überfordert und stilisiert sich zum Sklaven von Frau und Kind, der andere Typus orgelt sich seinen Familienfrust bei Schäferstündchen mit der Nachbarin von Seele. So oder so: Kaputt sind sie hier alle – auch die Vorortkinder, die sich entweder mit Drogencocktails abschießen oder nach Unfällen zu Pflegefällen werden.

Der Clou: Es bleibt in der Familie. Nachdem Charly Hübner als Kommissar Bukow im letzten »Polizeiruf« cowboymäßig im schwarzen Pick-up in den Sonnenuntergang düste, schleicht sich nun Lina Beckmann als Melly Böwe mit selbst gebackenen Schokomuffins in die Szenerie. In der »Polizeiruf«-Folge »Sabine« lernten wir Kommissarin Böwe bereits als Halbschwester von Kommissar Bukow kennen, im richtigen Leben ist Böwe-Darstellerin Beckmann mit Bukow-Darsteller Hübner verheiratet. In dieser Folge wimmelt es von Binnenverweisen, deshalb gerät zuweilen das Krimidrama in den Hintergrund. Dabei lassen sich die Filmemacher einiges einfallen, um die seelischen Deformationen zu zeigen, die sich Menschen in den Zusammenrottungen zufügen, die wir Familie nennen.

Kommissarin König mit Kollege Pöschel: Alter Eighties-Style – und trotzdem noch der würdevollste Auftritt in der Würstchen-Parade Foto: Christine Schroeder / NDR

Das Bild: Pöschel tanzt. In der Disco will Kommissarin König mit dem Kollegen (Andreas Guenther) die Teamleitungsnachfolge klären. Aber der sonst so ambitionierte Pöschel hat keinen Bock auf Aufstieg und schwoft sich lieber an eine alte Flamme ran. Oller Eighties-Klarmacher-Style - und trotzdem noch der würdevollste Auftritt eines Mannes in dieser Würstchen-Parade von »Polizeiruf«. Der Dialog: Pöschel vernimmt auf dem Revier in seiner unnachahmlich hemdsärmeligen Art einen Maurer, der offensichtlich etwas mit dem Mordopfer hatte.

Kommissar: »Warum schwitzen Sie denn so?« Verdächtiger: »Weil das eine schlimme Nachricht ist, die Sie mir da mitteilen, oder?« Kommissar: »Schlimm, weil Rieke tot ist, oder schlimm, weil Sie mit Ihr gevögelt haben, obwohl Sie den Ehering tragen?« Verdächtiger: »Sie wissen doch, wie das ist: eine alleinstehende Frau und ein Handwerker...«

Der Song: »Dancing Queen« von ABBA . Läuft, während Böwe mit ihrer halbwüchsigen Tochter in der sympathisch runtergerockten Küche Schokomuffins backt, die sie dann nach ihrer abrupten Abreise in Rostock an die traurigen Frauen und Männer dort zu bringen versucht. »You can dance, you can jive / Having the time of your life« – der schokogetränkte und Disco-shuffle-selige Ton am Anfang geht allerdings schnell im dissonanten Rostocker Familienirrsinn verloren.