Das Szenario:

Abgang eines Ausgebrannten. Raczek (Lucas Gregorowicz) bringt sich nur noch mit Pillen über die Runden, als er mit dem Kollegen Ross (André Kaczmarczyk, l.) wegen eines Frauenmordes in die Lausitz gerufen wird. Eine Geologin, die für die Renaturierung des Braunkohlereviers zuständig war, wurde mit einer Plastiktüte erstickt. Der von seinem Job aufgezehrte Raczek ermittelt zwischen Dorfbewohnern, die so nutzlos in der Kneipe rumsitzen wie die Kohlebagger in der Landschaft rumstehen.