Krimi-Vote Wie fanden Sie den Spekulanten-"Polizeiruf"?

Am Anfang feierten und soffen sie zusammen, am Ende bluteten und starben sie Seite an Seite. Einer, der droht draufzugehen, wurde von seinen Kollegen in Bezug auf seine letzte Ruhestätte gefragt: "Wo möchtest Du liegen?" Die Antwort: "Überrascht mich!" Zuvor hatten wir in diesem "Polizeiruf" von Dominik Graf gesehen, wie ein Trupp glückloser Polizisten ein Unternehmen wegen illegaler Insider-Geschäfte observierte, dann aber selbst bei den krummen Geschäften mitmischte.

In unserer Kritik schrieben wir: "Dieser 'Polizeiruf' ist die zweite Episode der neuen TV-Ermittlerin Eyckhoff, und man hat danach keine Ahnung, wo die Redaktion mit der Figur eigentlich hin will. Eingeführte Sidekicks sind schon wieder abgewickelt, das Arbeitsumfeld ist völlig undefiniert, es wirkt ein bisschen wie ein Anlauf ins Leere. Doch wie schon die Auftaktfolge 'Der Ort, von dem die Wolken kommen' entwickelt auch 'Die Lüge, die wir Zukunft nennen' (nebenbei: Was für herrlich verrätselte Titel!) für sich genommen eine enorme Dichte."

Wir gaben 8 von 10 Punkten. Wie fanden Sie den Krimi?

Wie es mit der jungen Polizeikommissarin Elisabeth Eykhoff weitergeht, ist noch nicht ganz klar. Eine weitere Folge ist in Planung, aber noch nicht abgedreht. Thriller-Spezialist Graf indes hat schon den nächsten Sonntagskrimi im Visier: Anlässlich des 50-jährigen Jubiläum des "Tatort" im nächsten Jahr wird er gemeinsam mit der Kollegin Pia Strietmann ein Crossover-Krimi mit dem Dortmunder und dem Münchner "Tatort"-Revier drehen.