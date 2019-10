Krimi-Vote Wie fanden Sie den Triebtäter-"Polizeiruf"?

Am Ende musste die Tochter herausfinden, dass der Vater der gesuchte Sexualmörder war. Als Zuschauer hatte man aufgrund von all den in allzu suggestiven Schnittfolgen ausgestreuten Hinweisen über die sozialen Defizite des Familienvaters schon früh geahnt, was die Lösung des jüngsten "Polizeiruf"-Falles sein könnte. Der Täter gestand seinem Kind denn auch am Ende brav und ein bisschen zu selbsterklärend: "Deine Oma sagte, dass ich meine Zwillingsschwester bei der Geburt mit der Nabelschnur erdrosselt habe. Sie meinte, ich bin schon als Mörder auf die Welt gekommen."

In unserer Kritik schrieben wir: "Die Bildmontage in diesem 'Polizeiruf' ist nicht gerade subtil. Dass man dem Krimi trotzdem über weite Strecken folgt, liegt einerseits an den Schauspielern, die hier gekonnt zwiespältig die beiden Hauptverdächtigen darstellen, und zum anderen an den in liebgewonnener Fischköppigkeit dargebotenen, Rostock-typischen Rustikal-Dialogen." Wir gaben 6 von 10 Punkten. Wie fanden Sie den Krimi?

Noch immer schauen wir dem "Polizeiruf" aus Rostock gerne zu, weil das Ermittlerteam aus Charly Hübner und Anneke Kim Sarnau samt Nebendarstellern so gut funktioniert. Die letzten Folgen hatten aber alle kleine Fehler. Vielleicht läuft die Mannschaft bei der nächsten Folge ja wieder zu alter Form auf. Sie ist bereits abgedreht, trägt den Titel "Nimmermüd" und wurde von dem Regisseur Christian von Castelberg gedreht, der unter anderem bereits 20011 den starken Müllsammler-"Polizeiruf" mit Sarnau und Hübner gedreht hatte.