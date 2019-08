Krimi-Vote Wie fanden Sie den Brandenburg-"Polizeiruf"?

Am Ende ist es doch eine Verschwörung deutscher revanchistischer Kräfte. Der Mord an einem polnischen Bauern am Sonntag im "Polizeiruf" ging zurück auf die Bestrebungen der alten Brandenburger Adelsfamilie Seedow-Winterfeld, die ihre nach dem Zweiten Weltkrieg an Polen gefallenen Güter über heimliche strategische Landkäufe zurückerobern wollte. Die beiden großartigen Schauspieler Gudrun Ritter und Hanns Zischler spielten Mutter und Sohn als kultivierte Leisetreter, die im Hintergrund die Strippen zogen.

In unserer Kritik schrieben wir: "Regisseur und Autor Christian Bach begeht nicht den Fehler, eine weitere Skurrilitätenschau paranoider Militaria-Schrate vorzulegen, sondern verdichtet den Stoff zu einem Gesellschaftspanorama über EU-Müdigkeit und Demokratie-Feindlichkeit im deutsch-polnischen Grenzgebiet." Wir gaben 7 von 10 Punkten. Wie fanden Sie den Krimi?

Dieser "Polizeiruf" war der 15. mit Maria Simon als Kommissarin Lenski und der 7. mit Lucas Gregorowicz als Kommissar Raczek. Maria Simon wird noch in drei weiteren Folgen zu sehen, dann ist Schluss. Ihren Abschied hatte sie bereits im letzten Februar bekanntgegeben. Nach Aussagen des RBB soll Gregorowicz dem TV-Revier erhalten bleiben. Der nächste deutsch-polnische "Polizeiruf" ist bereits abgedreht, er trägt den Titel "Tod einer Journalistin" und soll noch dieses Jahr laufen.