In unserer Kritik schrieben wir: »Dieser ›Polizeiruf‹ über verdrängte, verblasste und falsche Erinnerungen lässt auch fast verblasste Erinnerungen an Alfred Hitchcocks Psychiatrie-Thriller »Spellbound« aufkommen, wo Ingrid Bergman um den traumatisierten Gregory Peck kämpfte. Aber das mag gar nicht so sehr an der ähnlichen Erzählanordnung liegen, sondern daran, dass der Darsteller des Totschlägers, Eloi Christ, wie Gregory Peck über diesen wunden Blick im wuchtigen Gesicht verfügt. Ist der junge Mann schuldfähig oder Opfer riskanter Manipulationen? Es gibt also ein paar Gründe, an diesem Brainfuck von ›Polizeiruf‹ dranzubleiben.«