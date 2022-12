Die polnische Kellnerin, in die Kommissar Raczek sich zu verlieben begonnen hatte, fand dieser am Ende mit einer Plastiktüte erstickt im Keller einer Industrieanlage. Der überführte Frauenmörder sprang vor den Augen von Kommissar Ross von einem riesigen Braunkohlebagger in den Tod: In diesem letzten »Polizeiruf« mit Lucas Gregorowicz, bei dem es um eine Reihe von Sexualmorden ging, wurde am Ende gar nichts gut. Nur konsequent, dass der von Gregorowicz gespielte Ermittler Adam Raczek am Ende Dienstausweis und Psychopharmaka abgab und das Weite suchte.