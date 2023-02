»Warum lächelt er so selig?«, fragte am Anfang jemand am mutmaßlichen Tatort. In einer Sandgrube lag erschossen ein insolventer Kleinunternehmer, nicht unweit der Stelle verlief der Jakobsweg durch Brandenburg. Am Ende stellte sich heraus, weshalb der Tote dieses Lachen auf dem leichenstarren Gesicht trug: Er hatte wohl dem Luftballon hinterhergeschaut mit dessen Hilfe er den Selbstmord als Mord zu inszenieren versuchte.