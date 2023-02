»Es ist die DNA eines Mannes, eines biologischen Mannes«, sagte Kommissarin König (Anneke Kim Sarnau) am Ende des Rostocker »Polizeirufs«. So gesehen hätte der junge trans Mann Daniel (Jonathan Perleth), der vor der Polizei flüchtete, weil er glaubte, man halte ihn für den Täter, gar keine Angst haben müssen. Nach einem Besuch in einer Disco, wo er erstmals ein maskulines Outfit ausprobierte, war er Zeuge eines Mordes geworden: Die Frau, mit der ein Date hatte, wurde auf dem Parkplatz von ihrem Ex getötet. Daniel fürchtete nun, dass er mit seinem Lederjacken-Outfit ins Visier der Ermittler geraten sei und flüchtet sich in die weibliche Rolle, die er doch eigentlich gerade in der Phase der Transition zu überwinden versuchte.