In unserer Kritik schrieben wir: »Der Plot schlingert zuweilen, weil darin noch so fürchterlich viel Anderes verhandelt werden muss (angesagte Drogencocktails, osteuropäische Mafia, personelle Neuaufstellung), aber als Panorama familiärer Ohnmacht und männlicher Heulsusigkeit entfaltet der Fall eine nachhaltig verstörende Wirkung. Am Ende, da müssen die Männer im Publikum ganz stark sein, wird dieser »Polizeiruf« dann so ein Frauending. König und Böwe jagen durch die Mecklenburger Landschaft und teilen selbstgebackene Muffins. Mit der Sauerteig-Traurigkeit ist es wohl zum Glück vorbei. Freuen wir uns auf die nächste, vielleicht nicht ganz so überladene Folge.«