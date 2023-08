Der Kriminalrat war nämlich kurz vor seiner Abreise in einen längeren Urlaub von einer Nachbarin überwältigt worden, die einen Säugling geraubt hatte, den sie nun als ihr eigenes Kind ausgab. Erst hatte die Baby-Diebin den Polizeibeamten mit einem Baseballschläger malträtiert, dann drohte sie ihn umzubringen. Am Ende wurde die Frau dann doch gestellt – und der Chef überlebte mit einer kaputten Kniescheibe. Er wird also auch bei Braschs 19. Fall aller Voraussicht dabei sein.