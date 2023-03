Es hat wohl niemand darauf gehofft, dass in diesem »Polizeiruf« am Ende doch noch alles gut wird. Kommissarin Brasch war auf der Suche nach einem vermissten Heimkind und durchstreifte dabei das düstere und nasse Elbe-Umland. Kurz vor Schluss wurde der Heimjunge schwer verletzt am Rande des Flusses in einem Waldstück gefunden – um dann schließlich doch an den Blessuren zu sterben, die ihm ein anderer Junge zugefügt hatte.