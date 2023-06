Am Ende starrte die Kommissarin ängstlich in die Münchner Nacht. So, als sei sie selbst von der Paranoia befallen worden, von der dieser »Polizeiruf« erzählte. Es gab keine großen letzten Worte, keinen tragischen Ermittlerinnentod und auch keinen verheißungsvollen Aufbruch in ein besseres Privatleben. Zuvor musste Verena Altenberger als Bessie Eyckhoff drei Messermorde untersuchen, bei denen eine Notfallsanitäterin mit Wahnvorstellungen und das Foltervideo eines Geheimdienstes eine Rolle spielten.