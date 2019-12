Krimi-Vote Wie fanden Sie den Atomkraft-"Polizeiruf"?

In anderen Fernsehkrimis ist der Journalist ja meist der natürliche Feind der Ermittler - aber nicht in diesem "Polizeiruf" aus dem deutsch-polnischen Grenzgebiet, der am Sonntag lief. Da löste der Journalisten-Vater des Mordopfers gemeinsam mit Lenski und Raczek den Fall: Eine deutsche grüne Lobbyistin organisierte die Drecksarbeit für ein Energieunternehmen, das ein Atomkraftwerk in Polen bauen wollte. Dafür sollte sie O,5 Prozent von den 10 Milliarden Euro an Investitionen einsacken.

Der Journalist merkte am Ende sarkastisch vor den Ermittlern an: "Erpressung und Korruption werden einfach, wie sagt man, outgesourct."

In unserer Kritik schrieben wir: "In diesem 'Polizeiruf', der zu jeweils einem Drittel Gerichtsdrama, Korruptionskrimi und Reporterthriller ist, kommt der Presseheini bei allerlei rasselnder Einsamer-Wolf-Rhetorik ganz gut weg ( ...) Okay, Gut und Böse sind hier schnell erkannt, trotzdem hält der Krimi über grüne oder weniger grüne Atomkraft einige interessante Wendungen parat." Wir gaben 6 von 10 Punkten. Wie fanden Sie den Krimi?

Dieser "Polizeiruf" war der 16. mit Maria Simon als Kommissarin Lenski und der achte mit Lucas Gregorowicz als Kommissar Raczek. Maria Simon wird noch in zwei weiteren Folgen zu sehen sein, dann ist Schluss. Nach Aussagen des RBB soll Gregorowicz dem TV-Revier erhalten bleiben. Eben gerade haben die beiden ihren vorletzten gemeinsamen "Polizeiruf" als Team abgedreht, darin geht es um das Thema Schwangerschaftsabbruch im streng katholischen Milieu Polens. Titel der Episode: "Heilig sollt Ihr sein", die Ausstrahlung ist bereits für Frühjahr 2020 geplant.