"Big Brother" machte Zlatko einst zum Kurzzeit-Prominenten, jetzt zieht er bei "Promi Big Brother" ein. Der Sender Sat.1 gab am Donnerstagabend bekannt, dass der Kraftfahrzeugmechaniker, Reality-Star und Schlagersänger ("Ich vermiss' Dich (wie die Hölle)") in der neuen Staffel von "Promi Big Brother" dabei sein wird. "Willkommen zu Hause, Zlatko", schrieb der Sender.

Zlatko Trpkovski war im Jahr 2000 erstmals Kandidat der Überwachungsshow "Big Brother" gewesen und gehört zu den wenigen Gesichtern der Originalsendung, die vielen Zuschauern in Erinnerung blieben (mehr zu Trash-Helden von damals lesen Sie in dieser SPIEGEL-Geschichte aus dem Jahr 2000: "Der wo President werden soll").

Die neue Staffel von "Promi Big Brother" beginnt an diesem Freitag um 20.15 Uhr. Erstmals wohnen die Teilnehmer diesmal in einer Campingplatz-Kulisse in Köln. Mit dabei sind auch: