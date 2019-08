"Promi Big Brother" mit Zlatko Zurück in den Schmuh-Dunst

Die tiefklaffende Verachtung, mit der Zlatko das Wort "Sushi" ausspricht. Wie er sich den Limonadenbestand im Kühlschrank besieht und schnaubig "Gurke-Limette" vom Etikett liest. Zlatko Trpkovski, wiedergekehrt aus dem Trash-TV-Urschlamm, geht durch den Luxusbereich der gerade neu angebrochenen Staffel "Promi Big Brother " und sagt mit jedem Wort, jedem Blick, was er von dem ganzen Scheiß hier hält. Und von uns, die sich diesen ganzen Scheiß auch noch anschauen. Und natürlich hat er völlig recht.

Sat 1 ist mit dieser Verpflichtung der größte Genre-Coup gelungen, den das Schundfensehwesen 19 Jahre in sich barg: Eine zumindest personelle Rückkehr in die Zeit, in der es nicht öde, sondern neu, hochinteressant und für nicht wenige gar skandalös war, Menschen dabei zuzuschauen, wie sie im Container saßen und auf Geheiß einer robotischen Dröhnstimme die Hauptstädte der Welt auswendig lernten.

Vernischte Bekanntheit

Seit 2003 hat Zlatko sich hocheffektiv aus der Öffentlichkeit verabschiedet und als Automechaniker gearbeitet, und dass er nun wiedergekehrt ist - nur für das Geld, wie er immer wieder und höchst glaubhaft betont -, ist die kurzzeitige Rettung eines schon leicht angewesten Trash-Formats - und gleichzeitig vielleicht seine Komplettzerstörung.

Willi Weber/ Sat.1 TV-Rückkehrer Trpkovski (M.), Moderatoren Jochen Schropp, Marlene Lufen: der einige Kandidat, der nur seinen Vornamen sagen muss, weil man ihn hinter dem Grau- und Glatzenfilter nicht gleich erkennt

Fast drei Stunden nämlich hatte man vor seinem Einzug schon dem Almklausi, dem Pumptobi, der Murmeltiertheresia und den anderen Schonmalgesehens in verrotteter Campingplatz-Kulisse beim Furzen und Sich-Definieren zugesehen: Ich bin der-und-der, ich mache das-und-das, keiner der Insassen ist selbsterklärend, ihre Bekanntheit ist vernischt und fällt so schnell zusammen wie Bierschaum.

Menschgewordene Unwilligkeit

Labor-und-Lupe-Formate wie "Big Brother" können interessant sein, wenn man medial konstruierte Menschen, die man zu kennen glaubt, noch mal von einer ganz anderen Seite emotional-endoskopiert - doch damit das funktioniert, muss man sie, eben: überhaupt erst einmal schon kennen.

Zlatko, der seit 2003 Abgetauchte, ist bei seinem Einzug schließlich der einzige, der nur seinen Vornamen sagen muss, weil man ihn hinter dem Grau- und Glatzenfilter eben nicht gleich erkennt. Den Namen aber hat jeder noch gespeichert, fatalerweise auch eine passende Einlaufmelodie, mindestens nämlich den Refrain von "Großer Bruder", Zlatkos Bruderhymne mit Jürgen, die im Jahr 2000 vier Wochen lang auf Platz eins der Singlecharts stand. Von "Wenn du trinkst, dass ich schlucke, trinke Ananassaft", dem gesungenen Fellatio-Tutorial von Kandidatin Ginger Costello-Wollersheim, hört man in der Einzugssendung zum ersten - und, wenn es ein Gottwesen gibt, auch zum letzten Mal.

Warum das denn sein erstes TV-Format seit 16 Jahren sei, wieso er sonst nichts mehr gemacht habe, wollen die anderen wissen, und Zlatko, diese menschgewordene Unwilligkeit, presst sich ein paar Worte raus wie aus einer verdorrten Zahnpastatube: "Weil mir das zu viel war und zu blöd. Du musst dafür geboren sein, um den Käse zu machen. Ich bin nicht dafür geboren, prominent zu sein."

"Rein, Spaß haben, Kohle kassieren, danke schön, auf Wiedersehen"

Worauf ihn alle mit ungläubigen Kalbsgesichtern anschauen, weil man sowas eben nicht mehr kennt in der aktuellen Schnellaufbrüh-Prominenzwelt, in der sich niemand rar macht, die ganz im Gegenteil darauf aufbaut, dass man sich aufdrängt, wo es geht, sich aufs peinlichste im Fernsehen verheiraten lässt und sich mit Bachelor-Beischlaf brüstet, unverlangt herauströtet, mit welcher Methode man verhütet und sich hysterisch über ein paar Radieschen freut, nur, um kurz im grellen, verzerrenden Licht zu stehen, um gesehen zu werden.

Willi Weber/ Sat.1 Promi-Big-Brother-Kandidatinnen: Keiner der Insassen ist selbsterklärend, ihre Bekanntheit ist vernischt

Wiedergänger Zlatko sagt, was alle sehen, aber niemand ausspricht: Alles nur Schmuh hier, alles künstlicher Blödsinn. Und könnte, wenn er sich nicht doch noch korrumpieren lässt, der grobe Entkerner sein, der diesen ganzen aufgetürmten Unsinn wreckingballmäßig zerkloppt. "Wir sind alle das, was wir sind, und wir sind es hoffentlich in unserer besten Form", sagt Schmonzenschaupielerin Sylvia Leifheit in ihrem Vorstellungsfilmchen, und man weiß nicht, ob sie das aus dem Konversationshandbuch für Sektenführerinnen oder für Diätshake-Verkäuferinnen hat.

Zlatko beschreibt seinen Plan für die nächsten zwei Wochen "Promi Big Brother" so: "Rein, Spaß haben, Kohle kassieren, danke schön, auf Wiedersehen". Und man weiß schon nach der ersten Folge, wem man die 100.000 Euro Gewinnprämie am meisten gönnen würde.