Vor mehr als zwei Jahren kündigte der Senderverbund ProSieben und Sat.1 an, dass man in Zukunft mehr auf Informationen setzen werde und mit seinem Programm verstärkt am politischen Diskurs teilnehmen wolle . Tatsächlich kam es rund um die letzte Bundestagswahl im Herbst 2021 zu einem stärkeren Engagement in diesem Bereich. Es gab etwa Fragestunden mit der damaligen Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock. Danach passierte im Infobereich aber recht wenig.