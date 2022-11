Die Jubiläumsshow soll demnach am 12. Dezember in Berlin aufgezeichnet und später bei ProSieben ausgestrahlt werden. Zu Gast sein werden Komiker wie Chris Tall, Atze Schröder, Tahnee und Oliver Pocher.

Hermanns importierte das Konzept aus den USA

Hermanns, der im kommenden Frühjahr 60 Jahre alt wird, importierte das Konzept einer Stand-up-Bühnenshow vor 30 Jahren aus den USA und begann damit in Hamburg und später in Berlin. Mit dem Format ermöglichte Hermanns es »der Stand-Up Comedy in Deutschland Fuß zu fassen«, heißt es in der Mitteilung. Mittlerweile gibt es Spielstätten auch in München, Stuttgart und Mönchengladbach.