Rauch-Szenen Netflix will künftig weniger Zigaretten zeigen - manchmal

Natürlich kann man nervös werden, wenn ständig schleimige Riesenmonster vor der Haustür lauern. Ob aber der Griff zur Zigarette Sheriff Hopper aus "Stranger Things" wirklich beruhigt? Angesichts seines erratischen Verhaltens in der dritten Staffeldarf man da zarte Zweifel haben.

Die Anti-Rauchergruppe "Truth Initiative" findet es ohnehin falsch, in der Serie ständige Dampferei zu zeigen - wenn auch nicht aus Gründen der Plot-Plausibilität: In einer Studie, die der Interessenverband zur Darstellung des Rauchens im US-Fernsehen kurz vor dem Start der dritten Staffel am 3. Juli in den USA veröffentlichte, kommt "Stranger Things" am schlechtesten weg. Laut der Analyse sollen Szenen, in denen geraucht wird, von Staffel Eins zu Staffel Zwei um 44 Prozent zugenommen haben. 262 Fälle zählten die Anti-Rauch-Aktivisten in der zweiten Staffel.

Netflix Erst mal ein tiefer Zug: Der Schauspieler Dacre Montgomery in seiner Rolle als Billy in "Stranger Things"

Auch bei Netflix-Serien wie "Unbreakable Kimmy Schmidt", "Orange Is The New Black" und "House of Cards", die bevorzugt von Jugendlichen und jungen Erwachsenen gesehen werden, sei bei den jüngsten Staffeln mehr Rauch aufgestiegen als zuvor, kritisierte die "Truth Initiative".

Mittlerweile hat Netflix auf die Vorwürfe reagiert.In einem Statement gegenüber dem Branchenblatt "Variety" schrieb der Konzern, künftig werde darauf geachtet, dass in allen Sendungen, die sich an ein Publikum unter 14 Jahren richteten, keine Zigaretten oder E-Zigaretten mehr gezeigt würden. Netflix bezieht sich dabei auf ein in den USA für Fernsehsendungen existierendes Altersfreigabesystem.

Eine Hintertür lässt sich der Streamingdienst allerdings offen, nämlich Gründe der historischen oder faktischen Richtigkeit. Auch in Programmen, die sich an ältere Zuschauer wenden, sollen keine Raucher mehr gezeigt werden, es sei denn, das sei "essenziell für die kreative Vision der Künstler oder wichtig für die Definition einer Figur."

Laut einer Studie der Weltgesundheitsorganisation sind Vorbilder in Film und Fernsehen für 37 Prozent der jungen Raucher der Auslöser gewesen, selbst zur Zigarette zu greifen. Auch in Deutschland mahnt die Deutsche Krebshilfe immer wieder, Rauchszenen kämen in Film- und Fernsehproduktionen viel zu häufig vor.