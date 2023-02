Der in eine tiefe Krise gestürzte Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) will bis Ende 2024 insgesamt 100 Stellen streichen. Hintergrund sind geplante Einsparungen von fast 50 Millionen Euro, wie der öffentlich-rechtliche ARD-Sender am Mittwoch in Berlin mitteilte. Zudem wolle man sich unter anderem künftig auf das TV-Programm zwischen 18 und 22 Uhr konzentrieren. Das bedeutet das Aus etwa für Sendungen von Jörg Thadeusz und Dieter Nuhr – wobei die Pressestelle des RBB via Twitter präzisierte , dass nur eine Sendung im Rahmen einer ARD-Themenwoche wegfalle, nicht die regelmäßige Show »Nuhr im Ersten«.