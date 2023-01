Für Zervakis könnte die taz-Enthüllung noch Folgen haben. Gerade hat Anne Will bekannt gegeben, dass sie zum Jahresende als Talkmoderatorin bei der ARD aufhören will. In Zervakis, die bei ihren ProSieben-Formaten überwiegend schwache Quoten einfährt, sehen viele eine mögliche Nachfolgerin. Stände sie auf Politikeranfrage als Soft-Talkerin bereit, erhöhte das kaum die Chancen auf den prestigeträchtigen Sonntagsplatz in der ARD.