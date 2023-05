Julian Reichelts Anwalt Ben Irle hatte sich durch den Beschluss des Landgerichts Hamburg bestätigt gesehen. In einer Pressemitteilung hatte er betont, durch die einstweilige Verfügung seien »wesentliche Teile der Berichterstattung« der Folge untersagt worden. Der NDR betonte seinerseits in einem Statement zum Fall , »die zentralen Punkte der Berichterstattung – Äußerungen über Machtmissbrauch durch Julian Reichelt und Äußerungen über die Weitergabe von Informationen während des Compliance-Verfahrens« halte das Gericht für zulässig. Die Sendeanstalt kündigte an, Widerspruch gegen das vorläufige Verbot der beanstandeten Passagen einzulegen.