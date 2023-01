Der US-Kabelfernsehsender Adult Swim hat seine Zusammenarbeit mit Justin Roiland beendet. Das teilte der Sender via Twitter mit. Die von Roiland mitbegründete Animationscomedyserie »Rick and Morty« werde aber weitergeführt: »Das talentierte und engagierte Team arbeitet hart an Staffel 7«, hieß es weiter.