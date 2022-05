Comedy sollte nach oben austeilen, nicht nach unten? Ricky Gervais hält von solchen Regeln wenig. »Manchmal muss man nach unten schlagen, zum Beispiel, wenn man ein behindertes Kind verprügelt«, sagt der 60-Jährige in seinem neuen Special für Netflix, »SuperNature«. Bisweilen stellen sich also durchaus noch die bewährten Momente ein, wenn das Grauen über das Gesagte umschlägt in Gelächter.

Wenige Künstler beherrschen diese Gratwanderung so gut wie Ricky Gervais. Man könnte beinahe annehmen, er habe den Grat überhaupt erst erfunden. Wer wissen will, was »Cringe« genau bedeutet, wie sich das anfühlt und warum es Freude bereiten kann, muss »The Office« sehen. Remakes der britischen Mockumentary erschienen in den USA, Kanada, Frankreich, Indien und Deutschland (»Stromberg«) – und machten ihren Urheber zum Star. Ricky Gervais hatte, zusammen mit Stephen Merchant, in »The Office« das Absurde im Alltag entdeckt und den Witz ohne Pointe perfektioniert.

Star der Peinlichkeiten Das Original lief nur von 2001 bis 2003, aber seitdem hat sich Gervais als Produzent, Drehbuchautor und Komödiant etabliert. Er hatte Gastauftritte bei »Saturday Night Live«, bei »Family Guy«, den »Simpsons« und in der »Muppet Show«. Er produzierte weiter für die BBC (»Extras«), für Netflix (»After Life« ) und spielte in Kinofilmen meistens sich selbst – einen peinlichen Typen, der sich seiner Peinlichkeit nicht bewusst ist.

Auf die Verleihung der »Golden Globes« war der Brite regelrecht abonniert, fünfmal moderierte er die Show – und gewann selbst so gut wie alle Preise, die die Unterhaltungsindustrie zu vergeben hat. Auch abseits des Bildschirms machte sich Gervais als beredter Atheist, vehementer Tierschützer und scharfzüngiger Gesellschaftskritiker einen Namen. Auf Twitter folgen ihm beinahe 15 Millionen Menschen.

Wenn es so etwas gibt wie ein Lachen auf Höhe der Zeit, dann war Ricky Gervais dafür lange Zeit der Maßstab. Entsprechend groß waren die Erwartungen an sein neues Netflix-Special. Achtzigerjahre-Komik Neu ist »SuperNature« allerdings nicht. Das Programm stammt von 2019, und das merkt man den Witzen an. Ein Dialog zwischen Gott und HI-Virus ist nicht ohne komischen Mehrwert, könnte aber aus den Achtzigerjahren stammen. Wenn wir über Pandemien lachen wollen, gäbe es da nicht einen aktuelleren Anlass?

Was er im Hinblick auf die Identitätspolitik loswerden will, das schießt Gervais in den ersten Minuten aus der Hüfte. Er liebe Frauen, behauptet er, vor allem »die neuen Frauen mit Bart und Schwanz«, die seien wirklich »Gold wert« und ganz anders als diese »altmodischen Frauen, meine Güte, also die mit Gebärmutter, diese verdammten Dinosaurier!«. »Woke«, also progressive und maximal sprachsensible Comedy habe er sich angeschaut, sehe aber lieber dem Kollegen Louis C.K. beim Masturbieren zu. Der sei »gecancelt« worden, wie auch Liam Neeson oder Kevin Hart – wegen eines »zehn Jahre alten Tweets« mit »scherzhaft homophobem« Inhalt: »Wer Leute wegen etwas cancelt, das vor zehn Jahren gesagt wurde, muss daran denken, dass er selbst eines Tages gecancelt werden könnte für etwas, das er heute sagt.«

Witze eines »weißen, heterosexuellen Multimillionärs« Niemand könne vorhersagen, was in Zukunft als anstößig bewertet werden könnte: »Man weiß nicht, wer der vorherrschende Mob sein wird.« Für einen Satz wie »Frauen haben keinen Penis« werde man heute gesteinigt, aber es fände sich kein zehn Jahre alter Tweet dieses Inhalts: »Und warum? Niemand dachte, dass das nötig wäre!«

Das mag eine korrekte Kulturkritik sein, komisch ist es nicht. Zwar macht Gervais fröhlich geltend, als »weißer, heterosexueller Multimillionär« ebenfalls zu einer Minderheit zu gehören (»Aber beklage ich mich? Nein, das tue ich nicht!«). Trotzdem macht er sich ermüdend oft die Mühe, seine Pointen und das Spiel mit dem doppelten Boden der Ironie zu erläutern.